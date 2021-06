Coronavirus : Berne renonce au vaccin d’AstraZeneca

Ayant assez de doses de vaccin anti-covid-19 des autres fabricants, la Suisse va faire don aux pays démunis des 5,3 millions de doses du sérum du fabricant britannico-suédois. Par solidarité, mais aussi par crainte d’une baisse de la volonté de la population de se faire vacciner.

Mais ce vaccin, qui ne recourt pas à la technologie à ARN messager, a perdu de sa popularité. D’une part parce que dans de rares cas il provoque des thromboses chez des femmes jeunes, ensuite parce que cette semaine, une femme âgée de 18 ans est décédée 9 jours après avoir été vaccinée avec ce sérum à Gênes (I). Si bien qu’en Italie de jeunes femmes renoncent à se faire vacciner, et que désormais seuls les plus de 60 ans y reçoivent encore ce vaccin, qui de plus est moins efficace contre les variants brésiliens, indiens et sud-africains du virus.