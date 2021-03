À fin février 2021, on recense en Suisse environ 110 loups et 11 meutes.

Le loup est une nouvelle fois dans le viseur de la Confédération. En effet, le Conseil fédéral a ouvert mercredi et jusqu’au 5 mai prochain, la procédure de consultation sur la révision de l’ordonnance sur la chasse. Ce projet vise à permettre aux cantons d’intervenir plus rapidement contre les populations de loups en cas de conflit avec la détention d’animaux de rente. Pour rappel, le peuple avait refusé en septembre 2020 une révision de la loi qui prévoyait de réguler les effectifs de loups à titre préventif.

Concrètement, la révision proposée aujourd’hui par le Conseil fédéral vise à accorder aux cantons la possibilité d’intervenir plus tôt dans les meutes de loup en cas de conflits. Il suffira désormais de dix moutons ou chèvres attaqués pour abattre le prédateur, au lieu de quinze animaux tués aujourd’hui. Comme aujourd’hui, les éleveurs devront avoir pris des mesures de protection des troupeaux (clôture ou chiens) pour que les attaques soient prises en compte. Concernant les bovins, les chevaux, les lamas et les alpagas, trois attaques suffiront pour qu’un canton puisse ordonner le tir du loup.

Précisions pour les régions épargnées

Dans les régions jusqu’à présent épargnées par les loups, le seuil de dommages sera désormais fixé à 15 animaux de rente attaqués en un mois (contre 25 précédemment) et à 25 en quatre mois (contre 35). Les attaques d’animaux non protégés pourront être prises en compte.

Le projet de révision entend en outre accroître la protection des troupeaux. L’éventail de mesures soutenues par la Confédération s’en verra élargi et l’indemnisation de mesures spécifiques prises par les cantons, accrue, précise le Conseil fédéral dans son communiqué. Si la protection des troupeaux reste l’affaire des exploitants, la Confédération soutiendra néanmoins financièrement les mesures prises à cet égard.

Pour le Conseil fédéral, le projet proposé respecte la votation populaire de septembre dernier en ne prévoyant pas de régulation du loup à titre préventif. La compétence d’intervenir dans les meutes reste auprès de la Confédération. Le gouvernement a également tenu compte de deux motions déposées peu après le vote par les commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie des deux Chambres. Celles-ci chargeaient le Conseil fédéral d’adapter l’ordonnance «dans les limites de la loi en vigueur, afin de rendre possible la cohabitation entre l’homme, les grands prédateurs et les animaux de rente».