Suisse

Berne s’arme contre le terrorisme et ça plaît

Mardi, une commission du Conseil national a donné son aval sur le paquet de mesures pour lutter contre le terrorisme.

Le projet du gouvernement contient deux volets. L’un renforce la coopération internationale en adaptant le droit pénal et permet à la Suisse de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. L’autre prévoit des mesures policières.

Débat sur la peine

La commission a accepté le premier volet par 19 voix contre 5, ont indiqué mardi les services du Parlement. Ce paquet de mesures crée une base légale permanente interdisant les groupes Al-Qaïda, État islamique et ceux apparentés. Il introduit une disposition réprimant le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste, ainsi que les activités de financement.

La durée maximale des peines pour les personnes soutenant des organisations criminelles ou terroristes a fait débat. Par 17 voix contre 3 et 5 abstentions, la commission a finalement suivi le Conseil des États qui veut fixer à dix ans au plus la peine privative de liberté tant pour les personnes liées à des organisations criminelles qu’à des membres de groupes terroristes. La minorité soutient la version du gouvernement qui prévoit cinq ans.

Exception nécessaire

Par 15 voix contre 9, la commission soutient la création, sur ce point, d’une exception explicite pour les organisations humanitaires impartiales. Le Conseil fédéral et les États s’étaient montrés plus vague dans leur formulation. Ces organisations doivent pouvoir continuer à entrer en contact avec des groupes armés en conflit et à apporter leur aide à la population dans les zones contrôlées par ces groupes, selon la commission. Une minorité s’y oppose.