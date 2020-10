La liste des sujets abordés au Palais fédéral à Berne est longue. Les parlementaires et politiciens débattent au quotidien sur des motions, des interpellations ou encore des projets de loi. En somme, des thématiques plus ou moins importantes. Or comme le révèle «Blick» ce vendredi, une thématique un peu plus légère fait actuellement beaucoup parler d’elle: la longueur des barbes des agents de sécurité mobilisés au Palais fédéral.