Conso: Berne se fera des petits sous grâce aux biscuits militaires

Un biscuit mythique

Le biscuit militaire suisse est mythique pour deux raisons: il est très sec et peut donc se conserver longtemps; et il a un goût très neutre, ce qui lui permet d’accompagner aussi bien les aliments salés que sucrés (comme le chocolat militaire par exemple!). Il s’agit en outre du seul produit de substitution du pain dont l’armée dispose. La recette actuelle a été lancée en 1959 mais n’a que peu évolué: farine de froment particulièrement sèche, fécule de pomme de terre, sucre, dextrose, lait écrémé en poudre, extrait de malt d’orge, poudre à lever et sel. À noter que le biscuit ne contient pas de beurre (qui se garde mal). S’il contenait d’abord du saindoux, celui-ci a été remplacé il y a une quinzaine d’années par de l’huile de palme.