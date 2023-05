viticulture durable: Berne sélectionne des cépages résistants… mais le Valais n’en veut pas

Sans forcer un passage au bio, la Confédération veut réduire le besoin en produits phytosanitaires et pesticides. Elle fournit donc aux cantons une liste de cépages plus résistants aux principales maladies de la vigne, qui sont éligibles aux subventions. Elle en a sélectionné 41, que la plupart des cantons ont choisi de subventionner en majorité. Mais le Valais, lui, fait la fine bouche et a choisi de n’en subventionner que deux, rapporte «Le Nouvelliste»: le «divona» pour le blanc et le «divico» pour le rouge.