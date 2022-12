Berne s’engage à adapter la forêt aux changements climatiques

«Un rôle important dans la gestion des changements climatiques»

Ces dernières années, les forêts ont été mises à rude épreuve: sécheresse , risques d’ incendie , grêle et tempête se sont multipliés. De plus, «les arbres soumis à un stress sont plus facilement infestés par des ravageurs, qui se propagent alors plus rapidement», rappelle le Conseil fédéral.

Et alors qu’elles doivent elles-mêmes s’adapter, les forêts jouent «un rôle important dans la gestion des changements climatiques». Non seulement «elles participent à la réduction des gaz à effet de serre en stockant le carbone dans le bois» mais elles ont aussi «un effet rafraîchissant en créant de l’ombre et en maintenant l’humidité du sol et de l’air et de plus elles produisent de l’oxygène».