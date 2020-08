Congé parental

Berne s’engage pour un congé de dix jours

Le Conseil fédéral s’engage pour un congé paternité de deux semaines en votation le 27 septembre.

Pour le conseiller fédéral Alain Berset et le directeur des assurances sociales Stéphane Rossini, un congé de deux semaines permet au père de s’impliquer davantage dans la famille.

Une naissance est un événement important qui change durablement la vie d’un couple. Le congé actuel d’un ou deux jours ne correspond plus à la réalité actuelle. Un congé plus long permettra au néo-papa de s’engager dans le nouveau quotidien et de décharger la mère. Toute la famille en profite. «Il est important de faire ce pas», estime Alain Berset.