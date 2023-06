transition énergétique: Berne souhaite donner un coup de pouce aux énergies renouvelables

La construction de centrales d’énergie renouvelable devrait être simplifiée et les options de recours plus limitées à l’avenir.

L’Exécutif estime que les énergies renouvelables doivent être développées rapidement. Cependant, les procédures avant la réalisation de ces projets durables peuvent s’avérer chronophages: il peut s’écouler plus de 20 ans entre le lancement et la réalisation d’un projet. Pour pallier ce problème, le Conseil fédéral ambitionne de simplifier et accélérer les procédures de construction des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques sur le territoire national.