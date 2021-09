Hockey sur glace - Berne tombe, Ambri bat Zurich en prolongation et Langnau vainqueur

Dans la rencontre entre Langnau et Lugano, ce sont les alémaniques qui ont tiré leur épingle du jeu (4-1). Jesper Olofsson s'est offert un doublé, tandis que Joel Salzgeber et Harri Pesonen ont aussi inscrit leur nom sur la feuille des scores. La réussite de Tim Traber pour Lugano dans le dernier tiers - temps n'a pas vraiment permis d'y croire pour les Tessinois.

La seule rencontre a avoir nécessité des prolongations était celle impliquant les ZSC Lions et Ambri-Piotta. Dario Bürgler a ouvert le score à la 47e minute pour les visiteurs tessinois. Mais Denis Malgin s'est illustré en recollant au score (56e) et en décrochant les prolongations. Après 3 minutes dans la première prolongation, Brandon Kozun, bien servi une fois de plus par Michael Fora et Regin Peter, pliait la partie (2-1).