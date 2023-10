Berne: Tricheries au permis de conduire: 2 arrestations

«Bien mal acquis ne profite jamais» selon l’adage. Début 2023, la police cantonale bernoise a lancé des investigations après avoir appris qu’un inconnu avait aidé, contre rémunération et par des moyens frauduleux, des personnes à réussir leur examen théorique de conduite. Ce n’est pas la première fois que cela se produit .

L’enquête a permis d’arrêter un suspect en mars 2023 à Thoune. Ce ressortissant allemand de 34 ans a été placé en détention provisoire. Il lui est reproché d’avoir équipé des personnes de dispositifs techniques pour les aider et leur transmettre les réponses correctes pendant les examens théoriques. Plusieurs gadgets ont entre autres été saisis lors de l’enquête. Il s’avère que 75 personnes auraient obtenu leur permis d’élève conducteur via cette assistance. Finalement, 32 personnes ayant probablement réussi leur examen théorique à l’aide de ces dispositifs ont été identifiées. Elles ont fait l’objet d’une dénonciation.

Dans le canton de Vaud aussi

Les interrogatoires de ces personnes ont permis de confondre un deuxième suspect. Ce ressortissant syrien de 35 ans a été arrêté en juin 2023 à Stettlen et placé en détention provisoire.

Les investigations entreprises ont révélé que les deux hommes avaient offert leurs prestations contre paiement de juin 2021 à mars 2023, ce dans les cantons de Berne, Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Lucerne, Schaffhouse, Soleure et Vaud. Les deux prévenus devront entre autres répondre d’infractions à la loi sur la circulation et complicité dans l’obtention frauduleuse de certificats devant la justice.