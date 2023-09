Berne: Un arbre tombe sans crier gare sur une auto: 2 blessés

Mardi, peu avant 17 heures, la police cantonale de Berne a été appelée pour un arbre qui s’était écrasé à Berthoud et heurté une voiture. D’après les premières informations, la voiture roulait quand, pour des raisons encore à élucider, elle a été heurtée par un arbre qui s’est renversé. Le conducteur et le passager ont été coincés dans le véhicule et blessés. Ils ont dû être sortis de la voiture par les forces d’intervention. Le conducteur grièvement blessé a été transporté à l’hôpital par un hélicoptère de la compagnie Rega, le passager blessé a quant à lui été conduit à l’hôpital dans une ambulance.