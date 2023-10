Un bar bernois coupable d'avoir discriminé des personnes blanches

L’UDC qui porte plainte pour discrimination raciale contre un bar réputé «de gauche» à Berne. Non, il ne s’agit pas d’une blague, mais de l’épisode d’un feuilleton qui a animé la capitale au cours de l’été 2022. La cause: l’interruption d’un concert de Reggae donné par des personnes blanches accusées d’appropriation culturelle, c’est-à-dire d’utiliser des éléments appartenant à une autre culture d’une manière jugée inappropriée. Le parti de droite s’était alors emparé de l’affaire, dénonçant un acte de «racisme antiblanc». Cette semaine, le Ministère public bernois lui a donné raison, via une ordonnance pénale, en condamnant le bar en question pour discrimination raciale.