Berne: Une ado agressée au couteau au milieu de la gare

L’auteure présumée a été interpellée et emmenée au poste de police. La jeune fille agressée a été admise à l’hôpital. La police n’est pas encore en mesure de donner des informations supplémentaires sur le contexte qui a mené à cette altercation. On ne sait pas si l’auteure de l’agression et la victime se connaissaient. Une partie du hall de la gare a été bouclée en début d’après-midi. Une dizaine de policiers et une ambulance étaient sur place.