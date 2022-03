Berne: une journée des femmes en sourdine

Habituellement, avant la période du Covid-19, la journée internationale des droits des femmes faisait toujours l’objet de manifestations colorées dans les espaces du Palais fédéral. L’événement le plus marquant a été la journée à tricoter des bonnets en 2017 , à laquelle avaient participé de nombreux élus dans la joie et la bonne humeur. Mais cette année, le cœur n’y est pas en raison de la situation internationale.

«La meilleure manière d’aider»

Dans la perspective où la Suisse s’apprête à accueillir des réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants, elle a précisé: «Les Ukrainiennes arrivent pour la plupart seules, car elles ont dû se séparer de leur compagnon mobilisé. Elles resteront chez nous ces prochains mois et peut-être même plus longtemps. Même si la majeure partie de ces migrantes de la guerre bénéficieront du statut S, qui prévoit le retour le plus rapide possible dans le pays d’origine, nous devons chercher la meilleure manière d’aider cette population particulière».