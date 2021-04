Suisse - Berne va adapter sa politique de sécurité face aux nouvelles menaces

Suisse : Berne veut adapter sa politique de sécurité face aux nouvelles menaces

Le Conseil fédéral a présenté jeudi son rapport sur la politique de sécurité de la Suisse. Face à l’instabilité dans le monde, il entend mieux s’adapter à ce contexte imprévisible.

La cheffe du Département fédéral de la défense, la Valaisanne Viola Amherd. AFP

Tensions et rivalités politiques, risques de conflit aux frontières de l’Europe, cyberattaques, terrorisme islamique, campagnes de désinformation, changements climatiques, catastrophes naturelles toujours plus destructrices et même l’année passée une pandémie… Difficile dans ce contexte instable de mener une politique de sécurité classique. C’est en substance ce que relève le dernier rapport sur la politique de sécurité du Conseil fédéral présenté par Viola Amherd cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ce jeudi à Berne. Un texte qui montre comment la Suisse doit s’adapter à ce nouvel environnement.

Si on assiste à l’apparition de nouvelles menaces, les menaces existantes n’ont pas disparu pour autant. Dès lors, les moyens tels que les avions de combat modernes restent indispensables pour la protection et la sécurité du pays et de sa population, souligne le rapport dont la procédure de consultation durera jusqu’au 18 août prochain.

Le rapport évalue en outre les tendances mondiales en matière de politique de sécurité et identifie les menaces et les dangers concrets pour la Suisse, et montre comment la Suisse compte y faire face. Il fixe neuf objectifs à poursuivre en priorité au cours des prochaines années.

Neuf objectifs

A commencer par la détection précoce des menaces afin d’identifier les risques pour la Suisse le plus tôt possible. Il faut aussi renforcer la cooopération internationale, mettre davantage l’accent sur la gestion des conflits hybrides face à des phénomènes tels que les cyberattaques et la désinformation.

Le rapport insiste aussi sur l’importance de lutter contre la désinformation. «Il faut encourager la formation libre et non biaisée de l’opinion en vue de maintenir un débat public et politique ouvert et transparent», pour contrer «la désinformation, les tentatives de prise d’influence et la propagande de la part d’États ou d’organismes agissant pour le compte d’États».

La protection contre les cybermenaces n’est pas oubliée. Selon le rapport, il faut tirer profit des chances offertes par la digitalisation et les nouvelles technologies sans pour autant sous-estimer les risques inhérents à ces outils. Et face au terrorisme, l’extrémisme violent, la criminalité organisée et d’autres formes de criminalité transnationale, le rapport préconise qu’aucun groupement terroriste, extrémiste violent ou criminel grave ne puisse s’établir sur le territoire suisse.

Pandémie et catastrophes naturelles

La pandémie de Covid a également servi de leçon. Le rapport veut ainsi renforcer la résilience et la sécurité de l’approvisionnement lors de crises internationales. Au chapitre des catastrophes, il faut améliorer améliorer la protection dans les situations d’urgence face notamment aux changements climatiques en constante augmentation. Enfin, Berne veut renforcer la collaboration entre les autorités et les organes de gestion des crises afin d’améliorer la coopération entre les différents domaines et instruments politiques du pays.

Pour chacun des neuf objectifs, le rapport du Conseil fédéral a énuméré des mesures spécifiques à mettre en œuvre au cours des prochaines années. Il faut que les différents domaines politiques et instruments concernés travaillent de manière coordonnée pour atteindre ces objectifs, souligne en substance le gouvernement. A noter encore que ce nouveau rapport est nettement plus court que les précédents. Il sera à l’avenir publié une fois par législature et donc à une cadence plus élevée.

Les 9 objectifs prioritaires de la Suisse 1) renforcer continuellement la détection précoce de menaces, de dangers et de crises afin d’identifier les risques pour la Suisse le plus tôt possible, vu la situation toujours plus instable ; 2) renforcer la coopération internationale, la stabilité et la sécurité, par l’engagement de la Suisse en faveur d’un ordre international répondant à des normes et par sa contribution à la promotion de la stabilité et de la sécurité dans l’espace environnant ; 3) mettre davantage l’accent sur la gestion des conflits hybrides afin d’accroître la protection et la résilience de l’État, de l’économie et de la société face à des phénomènes tels que les cyberattaques et la désinformation ; adapter ce faisant les ressources de l’armée à l’évolution des conflits ; 4) encourager la formation libre et non biaisée de l’opinion en vue de maintenir un débat public et politique ouvert et transparent, se fondant sur des faits et contrant la désinformation, les tentatives de prise d’influence et la propagande de la part d’États ou d’organismes agissant pour le compte d’États ; 5) renforcer la protection contre les cybermenaces afin d’accroître continuellement la résilience de la Suisse face aux cyberrisques, et ce tout en tirant profit des chances offertes par la digitalisation et les nouvelles technologies sans pour autant sous- estimer les risques inhérents à ces outils ; 6) enrayer le terrorisme, l’extrémisme violent, la criminalité organisée et d’autres formes de criminalité transnationale afin qu’aucun groupement terroriste, extrémiste violent ou criminel grave ne puisse s’établir sur le territoire suisse ; 7) renforcer la résilience et la sécurité de l’approvisionnement lors de crises internationales, afin que la Suisse puisse garantir sa capacité de fonctionner et d’agir, même en cas de difficultés d’approvisionnement prolongées ; 8) améliorer la protection en cas de catastrophes et de situations d’urgence ainsi que la capacité de régénération afin de renforcer les moyens de prévention et de gestion des risques (p. ex. dus aux changements climatiques) étant donné qu’il sont en constante augmentation ; 9) renforcer la collaboration entre les autorités et les organes de gestion des crises afin que, compte tenu de l’instabilité de la situation et de l’interconnexion des menaces et des dangers, la coopération entre les différents domaines et instruments politiques suisses s’améliore continuellement, et ce tant en situation normale que lors de crises.