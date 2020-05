Covid-19

Berne va aussi aider les start-up

Le Conseil fédéral a décidé que les start-up en difficultés en raison du virus, pourraient bénéficier d'un cautionnement jusqu'à 1 million de francs.

Les start-up pourront déposer leur demande dès jeudi jusqu'au 31 août, a dit Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch devant les médias à Berne. Canton, Confédération et Innosuisse, l'organe ad hoc de l'Etat, l'évalueront selon une procédure définie. La Confédération garantira 65% du crédit, les cantons le reste avec la possibilité pour eux d'en négocier une partie avec des tiers.

Les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont été les premiers à confirmer leur participation aux mesures de soutien aux start-up, a précisé le Seco dans un communiqué.

Appel possible à des experts

A la différence de la procédure classique valable pour le cautionnement des PME, la start-up dépose une demande de cautionnement sur le site internet easygov. Cette dernière est transmise, accompagnée des documents requis, au canton participant dont une instance examine les conditions et transmet son évaluation à l'organisme de cautionnement compétent.

Ce dernier prend la décision d'octroyer ou non le cautionnement en tenant compte de l'évaluation de l'instance désignée par le canton. Sur cette base, l'entreprise peut solliciter un crédit cautionné auprès de n'importe quelle banque.

Les start-up éligibles doivent présenter de graves difficultés économiques suite à la pandémie de Covid-19 et souffrir de problèmes de liquidités. Elles doivent en outre être basées dans un canton participant et avoir été fondées entre le 1er janvier 2010 et le 1er mars 2020.