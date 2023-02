Grippe aviaire : Berne va monitorer la grippe aviaire pour éviter la transmission aux humains

La semaine dernière, la Confédération avait pris des mesures de prévention de la transmission de la grippe aviaire à l’intention des élevages d’animaux de rente et des personnes détenant des volailles en amateur. Berne met maintenant en place un monitoring de la maladie pour prévenir sa transmission aux humains, rapporte la NZZ am Sonntag du jour. Une mesure prise à la suite de l’augmentation des cas d’infection par le virus H5N1 d’un nombre croissant de mammifères au niveau européen .

Désormais, chaque nouveau cas sera séquencé et transmis au Centre national de l’influenza à Genève, spécialisé dans la reconnaissance des virus humains. «Cela nous permettra également de découvrir des mutations inquiétantes qui pourraient rendre le virus dangereux pour les mammifères et l’homme», explique Barbara Wieland, directrice de l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) de la Confédération.

Risque de transmission à l’homme encore modéré

Depuis octobre 2021, 208 millions d’oiseaux ont été victimes du virus. Selon les experts, le risque de transmission à l’homme reste modéré. Toutefois, il serait possible que les virus de la grippe aviaire se mélangent à d’autres virus de la grippe et que de nouveaux virus aux propriétés inconnues apparaissent. «Les virus ont une grande capacité de transformation», rappelle un virologue de l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) de la Confédération dans la NZZ am Sonntag .