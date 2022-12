Vaud : Berne valide la première étape de l’aménagement du métro lausannois

L’Office fédéral des transports (OFT) a approuvé, lundi, la première étape du développement du métro lausannois, visant à construire un nouveau tracé de la ligne m2 (Ouchy – Epalinges) entre les stations Grancy et Lausanne-Flon, ainsi qu’à réaliser une nouvelle ligne m3 entre Lausanne-gare et Lausanne-Flon. Une deuxième étape de développement suivra quant à la construction du nouveau m3 entre le Flon et la Blécherette, au nord de Lausanne.