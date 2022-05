Sécurité aérienne : Berne veut accélérer l’achat des avions de combat F-35A

Estimant, qu’il y a urgence, le Conseil fédéral veut signer les contrats avant l’expiration du délai fin mars 2023, sans attendre une éventuelle votation sur l’initiative populaire «Stop F-35!»

Au vu de la situation sécuritaire, le Conseil fédéral veut combler plus rapidement que prévu les lacunes en matière de capacités militaires. Il a décidé de suivre la proposition de la commission de la politique de sécurité du Conseil des États et d’accélérer l’achat des avions de combat F-35A. Il souhaite ainsi acquérir les jets d’ici l’expiration de l’offre du gouvernement américain, soit le 31 mars 2023, sans attendre une éventuelle votation sur l’initiative populaire «Stop F-35!»

Pas les mêmes conditions d’achat

«En effet, il n’est pas certain que l’acquisition puisse se faire aux mêmes conditions si les contrats devaient être renégociés, notamment en ce qui concerne les prix et les délais de livraison», souligne le Conseil fédéral mercredi. «Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, de nombreux pays ont augmenté leur budget d’armement», relève-t-il. Ainsi la Finlande, l’Allemagne et le Canada ont décidé d’acheter eux aussi des F-35A, rappelle-t-il, «ce qui accroît largement les risques de retard de livraison». Or pour que la Suisse puisse protéger sa population des menaces aériennes au-delà de 2030, il importe qu’elle reçoive ses premiers F-35A dès 2027, explique encore le gouvernement.