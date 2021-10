Genève – Berne veut classer la très clivante cité des Avanchets

Sinistres cages à lapin ou geste architectural d’exception? Les Avanchets, à Vernier (GE), ne laissent personne indifférent, tant la cité qui jouxte le centre commercial de Balexert, construite dans les années 70, est un emblème de la rive droite. Et justement, Berne songe à sanctifier ce grand ensemble multicolore qui produit un effet de muraille pour l’automobiliste ralliant l’aéroport. Une procédure d’inscription à «l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger ISOS» a été initiée par l’Office fédéral de la culture. Or, la chose ne ravit pas certains acteurs du patrimoine genevois, consultés à cette occasion par le Canton.

La densité en hauteur, un repoussoir



Leila El-Wakil, historienne de l’art et architecte, se montre ainsi très critique. Elle soupçonne le processus de servir un dessein politique caché: «Montrer que la densité en hauteur est quelque chose de bien, qu’on y vit bien.» SOS Patrimoine CEG (contre l’enlaidissement de Genève), l’association dont elle est membre, est opposée à un tel classement. «Nous sommes inquiets du chemin que prend Genève. Prôner tout le temps ce modèle, je ne pense pas que ce soit une image fertile pour l’avenir. Si on patrimonialise aujourd’hui les Avanchets, demain on patrimonialisera les Vernets (ndlr: projet locatif aussi dense que controversé), en se félicitant: mais c’est extraordinaire, on a réussi à loger tout ce monde dans un si petit périmètre! Plus qu’autrefois, malheureusement, un clivage existe entre le patrimoine des architectes et celui du reste du monde. Mais à la fin, la ville est faite pour ses habitants!»

«Végétation foisonnante et voitures enfouies»

Justement, d’autres saluent la cité verniolane précisément en raison du souci porté aux habitants lors de sa conception. «Les Avanchets, c’est le dernier grand ensemble de Suisse, et les architectes se sont immédiatement demandés comment rendre ça vivable, comment placer l’humain au centre», explique Giulia Marino, chercheuse à l’EPFL au sein du laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne (TSAM), et auteure d’un livre sur la cité. Une fois franchies les façades qui la bordent, «on réalise que ce n’est pas du tout invivable. Les espaces extérieurs sont de qualité, la végétation est foisonnante, les voitures enfouies, les appartements très grands et dépourvus de sensation de vis-à-vis. La densité, les habitants ne la perçoivent absolument pas.» De plus, «comme témoignage d’une époque, la valeur des Avanchets ne fait pas de doute», affirme la scientifique, qui jugerait sa mise à l’inventaire justifiée.



Sans prendre directement position, Pierre-Alain Girard, le directeur de l’Office cantonal du patrimoine et des sites, explique sur quelle base l’Office fédéral de la culture a considéré que l’ouvrage méritait sa place à l’inventaire ISOS. «De prime abord, on a plutôt l’impression d’une muraille, mais quand on va au-delà, c’est un havre de paix. Cette conception originale mérite d’être préservée. Et comme l’a soulevé l’EPFL, avant la construction, une étude paysagère a été commandée pour s’assurer de la qualité de vie à Avanchet-Parc.»

Le Lignon en précurseur

L’homme reconnaît néanmoins volontiers que l’objet «fait discussion. Ce paysage imposant questionne. Mais au Lignon aussi, quand les discussions ont commencé voici quinze ans, plusieurs avis négatifs avaient été émis.» Depuis, le second ensemble verniolan a été inscrit à l’inventaire fédéral ce printemps, et le regard sur lui a changé. «Quand on révèle les qualités d’un quartier, les regards que les gens portent sur lui deviennent moins négatifs.»

Un avis que partage Lionel Spicher, coprésident de Patrimoine Suisse, qui intervient à titre personnel: «Je comprends qu’il y ait une certaine réticence, mais j’invite à en reparler dans quinze ans. Dans les années 60, le bâti du XIXe pouvait être considéré comme une architecture-pâtisserie.» Aujourd’hui, elle est louée. Il en ira de même des Avanchets, pense-t-il, dont il soutient résolument l’inscription à l’inventaire ISOS. «Peut-être est-ce un peu tôt, mais la qualité de ce site, la rationalisation des espaces dans des éléments préfabriqués en fait un ouvrage pionnier, une forme urbaine différente, qui comporte beaucoup d’éléments intéressants.»

Dix-huit sites sanctifiés A ce jour, dix-huit sites genevois figurent à l’inventaire fédéral ISOS: Avully, Compesières, Landecy, Sierne, Jussy, Sionnet, Le Carre, la Ville de Genève, la Ville de Carouge, Le Lignon, Genthod, le côteau du Mandement, Malval, Dardagny, Russin, Cartigny, Hermance et Céligny. La révision de l’inventaire en question, qui date de 1981, est en cours. Un premier lot de deux nouveaux sites vient d’y être intégré: Russin et Le Lignon. Un second lot sera proposé début 2022. Il comprendra deux nouveaux sites, l’ensemble de La Gradelle et le village de Pregny-Chambésy, et la révision du territoire de Carouge. Les Avanchets appartiennent au troisième lot, qui devrait être soumis début 2023, où figure aussi la révision du territoire de la Ville de Genève.