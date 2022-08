Pénurie d’énergie : Berne veut des centrales à gaz de réserve dès la fin de l’hiver

Face à la pénurie d’énergie qui menace la Suisse, le Conseil fédéral, dont c’était la rentrée ce mercredi, veut pouvoir recourir à des centrales à gaz de réserve, annonce-t-il par voie de communiqué. La chose est possible et celles-ci pourraient être disponibles dès la fin de l’hiver prochain. Mais «il n’y serait fait recours que dans des situations exceptionnelles et en coordination avec la réserve hydroélectrique, si le marché de l’électricité devait être temporairement dans l’incapacité de répondre à la demande», ajoute le gouvernement.