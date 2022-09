Mesures fortes: Berne veut éradiquer l’alcool et le tabac dans le sport

Les sportifs seront-ils bientôt interdits de consommer des boissons alcoolisées ou de fumer, lorsqu’ils pratiquent leur sport, avant et même après? C’est une des modifications que le Conseil fédéral entend apporter à l’ordonnance sur l’encouragement du sport. Ce ne serait pas une interdiction à proprement parler, mais une incitation financière à faire disparaître bières et autres cigarettes du cadre des activités sportives associatives.

Sport de masse sous tutelle?

Lundi, cette modification a fait réagir le conseiller national David Zuberbühler (UDC/AR), à l’heure des questions: «Le Conseil fédéral souhaite interdire toute consommation de tabac et d’alcool pendant le sport aux entraîneurs, aux athlètes, aux membres du personnel d’encadrement, aux responsables sportifs ainsi qu’aux employés et aux mandataires des organisations sportives. L’État ne met-il pas ainsi le sport de masse sous tutelle?»

Pas d’alcool ni tabac, sinon pas d’argent

Dans sa réponse, Viola Amherd précise que le Conseil fédéral «veut donner plus de respect à la charte éthique du sport suisse organisé sous droit privé. Celui-ci stipule que le tabac et l’alcool doivent être évités pendant le sport. Le Conseil fédéral entend répondre à cette préoccupation. À l’avenir, les associations sportives devront prendre les mesures appropriées, pour que des aides financières soient fournies, afin que les personnes ne consomment pas d’alcool et de tabac lorsqu’elles font du sport».