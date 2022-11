Environnement: Berne veut faciliter encore le tir du loup

Procédure accélérée en matière de tir de loups isolés qui causent des dommages: désormais, le tir de loups qui ne vivent pas en meute sera également possible sur le territoire d’une meute. L’expérience des dernières années a montré que de tels individus peuvent rôder sur le territoire d’une meute et y causer des dommages, précise Berne.

Prise en compte des bovidés et équidés blessés dans le seuil de dommages: Jusqu’ici, la loi ne prenait en compte que les animaux tués par le loup. Dorénavant les animaux gravement blessés seront aussi considérés. Et y figureront non seulement les moutons, mais aussi les bovidés, les équidés et les camélidés du Nouveau-Monde (alpagas et lamas, p. ex.). Cette nouvelle disposition vaut tant pour la régulation des meutes que pour les mesures contre des loups isolés.