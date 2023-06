Suisse: Berne veut faciliter l’accès à la formation pro pour les sans-papiers

Le gouvernement a ouvert mercredi la consultation sur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). Selon le projet, les personnes qui souhaitent effectuer une formation professionnelle initiale devront avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant deux années et non plus cinq, avant de pouvoir déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Et elles auront deux ans pour déposer cette demande, au lieu d’une année, actuellement.