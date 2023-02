Suisse : Berne veut faciliter l’accès au marché du travail des admis provisoires

Ce mercredi, le Conseil fédéral a envoyé en consultation une modification des ordonnances d’exécution de la loi sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Ses objectifs? «Permettre aux personnes admises à titre provisoire de déplacer plus facilement leur domicile dans le canton dans lequel elles travaillent et faciliter aussi l’accès d’autres catégories d’étrangers au marché du travail.»