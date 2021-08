Suisse : Berne veut faciliter l’accès au traitement à base de cannabis

Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une ordonnance en ce sens. Si les médecins pourront prescrire du cannabis thérapeutique, celui dit «récréatif» reste interdit.

Culture autorisée

Les médecins traitants devront ainsi transmettre à l’OFSP les données relatives au traitement à base de cannabis. «Ces données serviront, d’une part, de base à l’évaluation scientifique des mesures découlant de cette révision et, d’autre part, de référence aux services des médecins et pharmaciens cantonaux, à la recherche clinique et aux médecins prescripteurs». Les médecins traitants pourront, par ailleurs, consulter des informations susceptibles de les aider dans le traitement de leur patient via le système d’information mis à disposition.