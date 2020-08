Suisse Berne veut faire vacciner les bébés contre la grippe

L’Office fédéral de la santé publique vient de lancer une campagne de vaccination visant à soulager le système de santé cet hiver.

Cette année, la grippe saisonnière pourrait frapper la Suisse en même temps qu’une deuxième vague de coronavirus. D’habitude, les infections à influenza prennent l’ascenseur en octobre, causant une surcharge de travail pour les médecins et les hôpitaux. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vient désormais de lancer une campagne de vaccination pour tenter de soulager le système de santé cet hiver.

L’OFSP recommande ainsi de faire vacciner les nourrissons dès 6 mois contre la grippe saisonnière, rapporte la «SonntagsZeitung». Si les enfants semblent moins touchés par le Covid-19, ils peuvent l’être d’autant plus sévèrement pas la grippe. En plus, les petits sont considérés comme les principaux vecteurs de la grippe, rappelle le dominical. La Confédération tente de mettre 1,8 million de doses de vaccin à disposition de la population cette année, soit 50% de plus que l’an dernier.