Sport : Berne veut mieux protéger les jeunes athlètes face aux violences

Après les mauvais traitements subis par des gymnastes révélés en 2020, le Conseil fédéral veut prendre des mesures pour faire respecter les principes éthiques dans le sport suisse.

Les athlètes en général et les sportifs mineurs seront à l’avenir mieux protégés des violences physiques et psychiques à leur encontre. La conseillère fédérale chargée des sports, Viola Amherd, a présenté mardi une série de mesures pour «ancrer plus solidement les principes éthiques dans le système du sport suisse et pour mieux les faire respecter», annonce le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, dans un communiqué.