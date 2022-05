Guerre en Ukraine : Berne veut permettre des substituts à l’huile de tournesol ukrainienne

Les autres huiles végétales doivent pouvoir remplacer la lécithine et l’huile de tournesol ukrainienne. Mais la protection des consommateurs doit être assurée.

Le secteur agroalimentaire suisse craint de se retrouver confronté, dès cet été, à des ruptures de livraison de lécithine et d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine et que ces dernières soient appelées à durer. Le recours à d’autres huiles végétales est possible mais la protection des consommateurs contre la tromperie doit rester garantie, explique le Conseil fédéral. Autrement dit, «la liste obligatoire des ingrédients figurant sur l’emballage des produits concernés doit être modifiée en conséquence». Ce dernier a décidé ce mercredi d’envoyer en procédure de consultation raccourcie un projet visant à assouplir les déclarations obligatoires sur les emballages des denrées alimentaires.