covid-19 – Berne veut plus de lits pour limiter les restrictions

«Il est préférable de mettre quelques centaines de millions pour créer des lits aux soins intensifs plutôt que dépenser 30 milliards pour un lockdown», résume Pierre-Yves Maillard. Le conseiller national PS salue la petite révolution votée mercredi par les Chambres: la lutte anti-Covid ne se limitera plus à des mesures de contention de l’épidémie (masques, pass, confinement, etc.). Les élus ont décidé d’agir aussi sur les capacités hospitalières. Les cantons seront dorénavant tenus de financer des lits de réserve pour affronter les pics épidémiques (lire l’encadré).

Faire comme les pompiers

«On ne peut pas sortir de cette crise en restant dans un financement intégral à l’activité. Il faut passer au financement a priori, à la subvention, indépendamment de l’activité du jour, détaille Pierre-Yves Maillard. Les soins intensifs doivent répondre à la logique des services du feu: ceux-ci sont disponibles en tout temps. Qu’ils soient au repos en l’absence de feu ne choque personne. Il faut enfin s’y faire: on peut et on doit avoir du personnel qui n’est pas épuisé, pas à flux tendu.»