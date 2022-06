Suisse : Berne veut plus de moyens pour le chargement des voitures sur le train

Le Conseil fédéral prévoit d’augmenter de 40 millions de francs le crédit alloué au soutien au chargement des voitures sur le train. Un projet est en consultation jusqu’au 30 septembre.

Rappelant qu’au cours des prochaines années, le Lötschberg, la Furka et la Vereina feront l’objet d’importants investissements de rénovation, le Conseil fédéral déclare dans un communiqué que «ce système a une fonction de desserte importante et joue un rôle en matière de politique environnementale, car il évite aux automobilistes de devoir faire des détours et de franchir des cols». C’est pourquoi la Confédération continue de soutenir ces installations.