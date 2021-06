Le Conseil fédéral veut privatiser PostFinance

Suisse : Berne veut privatiser PostFinance

Le projet du Conseil fédéral d'autonomiser la filiale du géant jaune est critiqué par l'organisation patronale Usam et l'Union syndicale suisse.

La Poste, et donc indirectement la Confédération, devrait abandonner la majorité de contrôle de PostFinance, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Les Sept Sages souhaitent une modification de la loi sur l'organisation de la Poste, afin que sa filiale bancaire puisse accorder en toute autonomie des hypothèques et des crédits à des tiers. De plus, la Confédération sera habilitée à octroyer au groupe Poste une garantie de capitalisation au montant et à la durée limités pour couvrir le découvert actuel des fonds propres d’urgence de PostFinance.

Pas assez rentable

Garantie de 1,7 milliard

Propriétaire unique indirecte, la Confédération est tenue de soutenir PostFinance en tant que banque d’importance systémique («too big to fail»). La Confédération s’engage donc à combler le découvert résiduel de fonds propres dans le cadre d’une procédure d’assainissement pour garantir le maintien des fonctions d’importance systémique de PostFinance (trafic des paiements). Plafonnée et limitée dans le temps, cette garantie est rémunérée par la Poste aux conditions usuelles sur le marché. L’Assemblée fédérale devrait approuver par la voie d’un arrêté fédéral simple le crédit d’engagement de 1,7 milliard de francs qui est nécessaire à cet effet.

Projet critiqué

L’Union suisse des arts et métiers (Usam) a «condamné sévèrement cette décision qui sert uniquement les intérêts de PostFinance et nuit aux contribuables et au secteur financier privé.» Elle «rejette catégoriquement les modifications proposées par le Conseil fédéral.» De son côté, l'Union syndicale suisse estime que le Conseil fédéral «fait fausse route» et qu'il est «en déconnexion totale avec les questions qui se posent sur l’avenir de l’approvisionnement postal de base.» Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait combattre ce projet.