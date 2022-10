Coûts de la santé : Berne veut promouvoir les médicaments génériques

Les acteurs de la santé et l’OFSP veulent supprimer la marge plus élevée des pharmacies sur les produits originaux et accorder notamment une plus grande quote-part aux patients qui utilisent des génériques.

Image d’illustration. Pixabay

Selon la «NZZ am Sonntag», à Berne les esprits bouillonnent ces jours à cause du choc des primes maladie à la hausse l’an prochain. Les associations des caisses-maladie, d’hôpitaux, de pharmacies et de médecins se seraient ainsi mises d’accord avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur un moyen d’éliminer les incitations non justifiées lors de la vente de médicaments en pharmacie: les pharmaciens ne devraient plus toucher plus de marge quand elles délivrent un médicament original plutôt qu’un générique.

60 millions d’économies

Le Conseil fédéral doit encore donner son accord à cette adaptation de l’Ordonnance sur les médicaments, selon le journal zurichois. Toutefois les acteurs se montrent confiants quant à cette adaptation. Selon Curafutura, l’association de caisses maladie, cela permettrait des économies immédiates de 60 millions de francs.

Berne projette également de faire payer aux patients une quote-part plus élevée s’ils insistent pour acheter un produit original alors qu’une préparation moins chère est disponible. Soit 50% de plus, au lieu de 20% jusqu’à présent. Il ne s’agit encore que d’une proposition sur laquelle la consultation s’est achevée vendredi dernier. Et on ignore si le Conseil fédéral adaptera l'Ordonnance sur les médicaments en conséquence. Mais, selon des personnes interviewées par le journal zurichois, cela serait «tout à fait envisageable».

L’étranger est plus avancé L’OFSP insiste depuis des années pour que davantage de génériques soient utilisés, rappelle la «NZZ am Sonntag», sans que cela évolue vraiment. Ainsi, en Suisse, ils affichent une part de marché nettement plus faible que dans la majorité des autres pays européens. En 2021, ils n’ont représenté qu’un emballage sur trois chez nous, alors qu’en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ce chiffre était de deux sur trois. «La Suisse est une île, il n’y a pas d’obligation de délivrer des génériques», commente Axel Müller, directeur de l’association professionnelle Intergenerika, favorable à une telle obligation.

Réduction de prix de 80% pour les génériques

Et l’OFSP a encore un autre projet de réforme, controversé, en la matière: étendre les réductions de prix des nouveaux génériques à 80% de la préparation originale. Cependant, cela pourrait aggraver la pénurie de certaines substances. Le nombre de médicaments non disponibles a en effet doublé en cinq ans, atteignant jusqu’à 200. Une des raisons: les fabricants ne lancent leurs produits sur le marché suisse que si c’est rentable pour eux.

Se faire soigner à l’étranger Dans «Le Matin Dimanche», le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) propose que les résidents suisses habitant près d’une frontière puissent se faire soigner et acheter leurs médicaments à l’étranger, où les coûts sont moindres. Tout cela serait remboursé, bien sûr, par l’assurance-maladie de base suisse. Le vice-président du PLR suisse déclare: «On a la preuve que cela marche avec les dentistes, qui doivent modérer leurs tarifs sous peine de voir partir leur clientèle en France». L’idée pourrait faire l’objet d’un test. Si, du côté des assureurs, on accueille favorablement ce projet pilote, le projet n’emballe pas une seconde la médecin et conseillère nationale Brigitte Crottaz (PLR/VD). Elle déclare: «Nous avons certes un manque de médecins de premier recours. Mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème en profitant de l’offre médicale française moins chère au détriment des Français. Nous leur enlevons déjà nombre de médecins et d’infirmières pour faire tourner nos hôpitaux. S’il faut faire un test, c’est plutôt celui de la caisse cantonale unique.»

Antibiotiques trop souvent prescrits aux enfants Le risque de résistance aux antibiotiques augmente avec la fréquence d’utilisation des préparations. En effet, à chaque utilisation les bactéries résistantes peuvent survivre et se propager. Il est donc essentiel de ne prescrire ces substances que «si leur utilité est prouvée», explique Roland Tillmann, pédiatre à Bielefeld. Au sein d’un groupe de travail de pédiatres, il développe des stratégies pour que les antibiotiques soient utilisés avec plus de précaution, en particulier en pédiatrie. Une analyse de 86 études portant sur plus de 11 millions d’enfants montre qu’une grande partie des prescriptions d’antibiotiques dans les cabinets de pédiatrie est superflue. La majorité des études provient d'Europe occidentale – dont trois de Suisse – ainsi que d’autres pays riches (dont l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande). Au total, plus de huit enfants sur dix souffrant d’otite ont reçu des antibiotiques, plus de trois enfants sur dix souffrant d’infections respiratoires et quatre enfants sur dix souffrant d’autres infections, comme la cystite ou la gastro-entérite. Selon les études, jusqu’à la moitié des antibiotiques étaient en moyenne inutiles une fois sur trois.