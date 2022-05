Suisse : Berne veut que la maturité gymnasiale dure au moins 4 ans

Le Conseil fédéral a lancé mercredi une procédure de consultation pour conformer la formation aux exigences actuelles et à garantir l’accès sans examen aux hautes écoles.

La maturité gymnasiale devra durer à l’avenir au moins 4 ans (contre 3 aujourd’hui), et ceci pour toutes les filières. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi et jusqu’au 30 septembre une révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité. Autres nouveautés: les compétences spécifiques de base dans la langue d’enseignement et en mathématiques seront renforcées. Le choix des disciplines fondamentales, (économie, droit ou informatique), sera étendu, de même que celui des disciplines spécifiques. Et les échanges et la mobilité pendant la formation seront promus.