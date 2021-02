Le Conseil fédéral veut diminuer le nombre d’expérimentations animales dans la recherche scientifique et celui des animaux de laboratoire. Le nouveau programme national de recherche intitulé «Advancing 3R – animaux, recherche et société» sera doté de 20 millions de francs pour une période de cinq ans.

Les 3R, pour «remplacement», «réduction» et «raffinement», signifient que le programme national de recherche (PNR) 79 aura pour but de «réduire le plus possible les contraintes subies par les animaux de laboratoire lors des expériences et de leur détention», explique le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche dans un communiqué.