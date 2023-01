Suisse: Berne veut réduire les départs prématurés des infirmiers

Aujourd’hui, trop de personnel infirmier quitte la profession en raison de conditions trop pénibles. Tamedia AG/Raisa Durandi

Le Conseil fédéral veut mettre en œuvre le plus rapidement possible l’initiative «Pour des soins infirmiers forts» acceptée par le peuple fin 2021. Après une première étape en mai dernier où il avait décidé de mettre l’accent sur la formation, il passe à la seconde étape. Il vise cette fois à améliorer les conditions de travail. But: éviter que le personnel quitte prématurément la profession.

Le Département fédéral de l’intérieur devra élaborer d’ici au printemps 2024 une nouvelle loi en ce sens. Il s’agira notamment de fixer des directives plus strictes concernant l’établissement des plans de service. «Les fréquentes périodes de travail non planifiées ou annoncées au dernier moment sont très éprouvantes pour le personnel soignant et sont souvent évoquées comme motif de sortie de la profession», écrit le DFI dans son communiqué.

Plans de service à communiquer 1 mois avant

À l’avenir, les plans de service devront être préparés au moins quatre semaines à l’avance au lieu de deux. Les changements à court terme resteront possibles, mais les employeurs seront alors tenus de verser des suppléments de salaire, précise Berne. En clair: plus le délai sera court, plus le supplément sera élevé. Par ailleurs, les associations d’hôpitaux, de homes et de services d’aide et de soins à domicile seront tenues d’optimiser les équipes en fonction des compétences, de l’expérience et des diplômes.

Le Conseil fédéral précise quand même que les cantons, les entreprises et les partenaires sociaux resteront

compétents en ce qui concerne les mesures qui s’appliquent à certains domaines des soins. Et ce, même après l’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers. «Ce sont eux qui connaissent le mieux les exigences et la situation sur place», estime Berne.

CCT sur des salaires minimaux à discuter

Le gouvernement veut toutefois obliger les partenaires sociaux à discuter pour améliorer les conditions de travail ainsi qu’à négocier des conventions collectives de travail (CCT). But: fixer notamment des salaires minimaux plus élevés, de réduire le temps de travail hebdomadaire dans les situations professionnelles particulièrement éprouvantes, renforcer les droits de participation dans l’organisation de la planification des services ou que l’employeur cofinance ou offre une crèche ouverte 24 heures sur 24.

Berne va aussi examiner s’il est envisageable d’obliger les organisations de soins et d’aide à domicile de même que les hôpitaux et les EMS «à créer un vivier de personnel interne ou à prévoir une solution externe de location de services».