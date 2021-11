Suisse : Berne veut réglementer les discours haineux sur le web

Le Conseil fédéral juge nécessaire de protéger la population contre la violence verbale et la désinformation sur les réseaux sociaux notamment. Il veut organiser un large débat sur le sujet.

Le Conseil fédéral veut lutter contre les discours haineux et la désinformation sur le web. Il a demandé au Département fédéral de la communication de lui indiquer d’ici fin 2022 si et comment les plateformes de communication, telles que Facebook, Youtube ou Google, pourraient être réglementées en Suisse.

Berne rappelle en effet que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche jouent un rôle de plus en plus important dans la formation de l’opinion en Suisse. «Mais contrairement aux médias traditionnels, ils ne sont soumis à aucune norme journalistique», souligne-t-il. Par exemple, ils n’ont pas l’obligation de garantir la véracité des contenus, alors que les «fake news» inquiètent toujours plus les Helvètes.

En outre, contrairement à l’Europe et aux États-Unis qui travaillent déjà à la conception de cadres juridiques pour réglementer ce domaine, la Suisse ne prévoit pas de soumettre les exploitants des plateformes à des dispositions légales spécifiques sur le discours haineux, la désinformation, la non-transparence et les droits des utilisateurs.

Le Conseil fédéral se refuse à tirer à boulets rouges sur ces plateformes. «Elles offrent la possibilité de renforcer la démocratisation de la communication publique. Par exemple, elles permettent à des particuliers, des groupes et des organisations de participer plus facilement et plus directement au débat public, d’apporter leurs points de vue et aussi d’exprimer publiquement leurs critiques», estime-t-il.