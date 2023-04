Berne veut réglementer les grandes plateformes de communication

«La population recourt toujours plus aux plateformes de communication telles que Google, Facebook, YouTube et Twitter pour s’informer et se forger son opinion.» Partant de ce constant et notant que ces plateformes «ne sont guère réglementées» (voir encadré), le Conseil fédéral a décidé, ce mercredi, de renforcer les droits des utilisateurs en Suisse et d’exiger plus de transparence de leur part.