Défense : Berne veut signer le contrat F-35 sans attendre l’initiative populaire

Le Conseil des États a confirmé l’augmentation progressive du budget de l’armée jeudi. De quoi donner des ailes à la ministre de la Défense Viola Amherd.

La signature des contrats rendra l’initiative populaire caduque. Comme elle réclame de ne pas acheter ces avions et qu’elle ne peut être rétroactive, elle n’aurait plus aucun impact sur cette acquisition qui reste controversée, explique-t-on au sein de Stop F-35. C’était le plus gros obstacle à l’acquisition de ces avions qui doivent remplacer la flotte de F/A-18, dont est essentiellement équipée aujourd’hui l’Armée. Ces appareils américains sont à bout de souffle et devront être retirés du service en 2030 au plus tard.