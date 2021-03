Coronavirus : Le Conseil fédéral vient en aide au secteur culturel

Les acteurs culturels pourront bénéficier rétroactivement d’indemnisations à partir du 1er novembre 2020. Leurs dommages sont ainsi couverts sans interruption depuis le 20 mars 2020. Les intermittents ne sont pas oubliés.

Bonne nouvelle pour les acteurs culturels durement frappés par la pandémie. Le Conseil fédéral a décidé de renforcer dès le 1er avril son soutien à ce secteur et adopté mercredi des modifications de l’ordonnance «Covid-19 culture». «Le secteur culturel est l’un de ceux qui souffrent le plus des mesures prises contre le virus», a rappelé en préambule le ministre de tutelle de la culture, Alain Berset. Depuis plus d’une année, les cinémas, salles de concert ou théâtres n’ont pu ouvrir que quelques semaines, sans parler de toutes les manifestations annulées, a-t-il souligné. «Il y a donc une grande frustration dans ce milieu et une forte déception du public».