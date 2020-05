Confédération

Berne vole au secours des agences de voyage

Le Conseil fédéral a offert un sursis aux agences de voyages. Ces dernières ne peuvent plus être poursuivies jusqu’au 30 septembre pour un remboursement de voyage annulé à cause de la crise du coronavirus. Mais les sommes restent dues.

Les clients ne peuvent jusqu’au 30 septembre plus poursuivre une agence de voyage pour se faire rembourser un voyage annulé à cause de la crise du coronavirus. A la demande du Parlement, le Conseil fédéral a adopté mercredi la base légale nécessaire.

Les quelque 1300 agences de voyages de Suisse doivent actuellement faire face à un nombre d’annulations historiquement élevé. Les clients ont droit au remboursement des paiements déjà effectué mais cela met les agences de voyages en difficulté sans qu’elles n’y puissent rien, étant donné que les compagnies aériennes et les hôtels du monde entier n’octroient plus guère de remboursements.

Un répit au secteur du voyage

Mais les sommes restent dues et doivent être payées par les agences de voyages dans la mesure du possible. Les autres créances comme les loyers et salaires à payer par les organisateurs de voyages et les détaillants du secteur ne sont pas touchées par la suspension des poursuites.