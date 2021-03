États-Unis : Bernie Sanders dans l’Alabama pour faire face à Amazon

Les employés d’un entrepôt d’Amazon dans l’Alabama doivent décider s’ils veulent être représentés par un syndicat, ce qui serait une première.

Pour le parlementaire indépendant du Vermont, Amazon craint «que si les travailleurs réussissent (à former un syndicat), cela se propage à travers tout le pays», a-t-il déclaré à des journalistes après avoir discuté avec des employés de l’entrepôt voisin et des syndicalistes.

«Vous avez du courage», leur a-t-il répété, avant d’interpeller Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à près de 180 milliards de dollars (170 milliards de francs) selon «Forbes». «Jeff Bezos, vous qui avez tellement d’argent (…), pourquoi dépensez-vous des millions à essayer de faire échouer des travailleurs qui ne veulent rien de plus que des revenus décents, des avantages sociaux décents, et des conditions de travail décentes?!» s’est-il exclamé.