Rançonnage: Bernina donne du fil à retordre à des hackers

L’entreprise Bernina, dont le siège se trouve en Thurgovie, a réussi à déjouer les plans d’un groupe de pirates informatiques. Le journal «Beobachter» écrit que des cybercriminels ont volé et rendu inaccessibles des données du fabricant de machines à coudre, le mercredi avant Pâques. Les malfaiteurs ont ensuite menacé de vendre ces données, sauf si une rançon de 1,3 million de dollars (1,15 million de francs suisses) leur était remise.

L’activité du groupe a certes été limitée par l’attaque, mais Bernina a réussi à gagner du temps grâce à une astuce et a rapidement restauré ses systèmes informatiques. Selon un historique de discussions publié par les hackers sur le Darknet, l’entreprise n’a finalement versé que 10 francs aux criminels et a réussi à faire patienter les pirates pendant douze jours. Les négociateurs de Bernina ont notamment demandé des garanties sur les transferts d’argent et des preuves que les données avaient bien été volées.