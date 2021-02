Coronavirus : Berset aurait caché des infos cruciales au Conseil fédéral

Le ministre de la Santé aurait passé sous silence, en août dernier, un rapport alarmant de l’OFSP qui préconisait un nouveau tour de vis pour éviter une deuxième vague.

Pour rappel, après la levée du confinement à la mi-juin, le Conseil fédéral avait chargé l’OFSP de se préparer à une 2e vague. Or les spécialistes mandatés pour élaborer des mesures à prendre en cas de recrudescence du virus ont vu arriver la 2e vague. Et ils l’ont fait savoir le 6 août à Alain Berset via un rapport de 12 pages qu’ont pu lire les journaux. Dans ce document, les experts insistent fortement sur la nécessité d’un tour de vis immédiat, via plusieurs mesures, comme le port du masque obligatoire ou la fermeture des restaurants.