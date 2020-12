«Être attentif aux autres»

«La crise actuelle nous touche toutes et tous, parfois de plein fouet, déclare ainsi Alain Berset dans une vidéo, surtout si l’on se sent seul dans le cas d’un décès d’un proche, ou si l’on a peur pour son travail.» Le conseiller fédéral reconnaît que si les mois d’hiver sont déjà difficiles pour de nombreuses personnes en temps normal, ils le seront encore plus cette année: «La pandémie pèse sur notre moral et affecte la santé psychique de certains.» Pour faire face à cette période particulière, le ministre de la Santé appelle la population à être attentive aux autres, que ce soit au sein de la famille, des amis ou du cercle professionnel. «La santé psychique, comment on se sent dans la tête, c’est aussi important que la santé physique, rappelle Alain Berset. Il ne faut pas hésiter à parler de ses soucis, et à demander de l’aide quand on en a besoin.»