Suisse : Berset défend une approche différenciée selon les régions

Le ministre de la Santé estime que la situation sanitaire est pire qu’il y a un mois et défend un plan d’action différencié selon les territoires.

Les différences sont frappantes, souligne le ministre de la Santé dans une interview publiée vendredi dans la « NZZ ». Et d’illustrer: le Valais a connu une incidence de nouveaux cas sur 14 jours plus de cinq fois supérieure à celle du canton de Soleure. En témoigne la situation dans les hôpitaux, beaucoup plus tendue en Valais qu’à Soleure.

Pas trop tard

Alain Berset rejette l’accusation selon laquelle le Conseil fédéral aurait réagi trop tard. «Nous avons réagi et avons suivi le plan que nous avons préparé avec les cantons en été. Lorsque la courbe a commencé à monter, nous avons immédiatement pris des mesures supplémentaires. J’ai contacté les cantons à plusieurs reprises et les ai exhortés à agir», explique le ministre de la Santé.

Et de préciser que déjà en août et en septembre le nombre de cas avait doublé mais très lentement sur une période d’un mois. En octobre, ce laps de temps s’est réduit très rapidement et à la surprise générale à une semaine. Le ministre de la Santé indique que la task force scientifique lui a fait part de cette rapide augmentation le 16 octobre et que seulement deux jours plus tard le Conseil fédéral décidait de renforcer les mesures.