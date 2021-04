Coronavirus - Berset: «Des entreprises travaillent déjà sur des vaccins grippe-Covid»

Devant la presse, Alain Berset a rappelé qu’il était venu dans le canton en mai 2020 pour une même visite de terrain. «Depuis, les choses ont énormément changé, a-t-il souligné, en rappelant les différentes phases et les moments difficiles de l’année écoulée. «Mais si on m’avait dit à l’époque qu’une année plus tard on aurait trois millions de doses de vaccins à disposition et 2,3 millions de doses déjà administrées ou en passe de l’être, j’aurais signé tout de suite», s’est-il exclamé. «Il y a un an, on nous disait qu’il faudrait au moins 2-3 ans pour vacciner la population».