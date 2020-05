Coronavirus

Berset effectue une visite de terrain à Fribourg

Le ministre de la Santé a visité les mesures de sécurité dans les magasins et les restaurants. Il a salué l’engagement des acteurs de l’économie et de l’administration.

Alain Berset a visité mardi à Fribourg les dispositifs Covid-19 touchant à la protection dans les magasins et les restaurants ainsi qu’au traçage des contacts. Le conseiller fédéral a salué l’engagement des acteurs de l’économie et de l’administration.

«Ce sont deux éléments qui donnent des perspectives concrètes en attendant un traitement et un vaccin», a indiqué mardi Alain Berset devant la presse à Granges-Paccot. Le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) s’est réjoui d’un retour à une «certaine normalité» avec la réouverture lundi des écoles, de commerces et d’établissements publics.

Alain Berset, deuxième depuis la gauche, a effectué un passage au café du Gothard, en compagnie (de gauche à droite) de Daniel Koch, de Muriel Hauser, présidente de GastroFribourg, et de Maurice Ropraz.

Sur le terrain

«La Suisse continue de fonctionner», a souligné le ministre de la santé après avoir visité Fribourg Centre, pour les magasins, et le café du Gothard, pour les restaurants. Il a été guidé dans son périple par la présidente du Conseil d’État fribourgeois Anne-Claude Demierre, en charge de la santé, et le conseiller d’État Maurice Ropraz, en charge de la sécurité.

«Le problème va durer des mois», a rappelé le conseiller fédéral, qui s’est montré «optimiste et prudent». À propos du traçage des contacts, le dispositif devait aussi entrer en vigueur lundi au plus tard. Il s’agit à partir de tests dans des centres dédiés de retrouver des personnes qui auraient pu potentiellement attraper la maladie via un individu positif.