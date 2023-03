Viola Amherd est désormais la plus populaire du Conseil fédéral

Etes-vous satisfait du travail des conseillers fédéraux? Telle est la question qui a été posée dans le cadre du sondage électoral «20 minutes/Tamedia». Après plusieurs vagues de sondage où Alain Berset a terminé en tête, c’est désormais du passé. Le ministre de la Santé perd des points et finit troisième. Sur une note de 1 à 6, il obtient une moyenne de 3,92 (contre 4,33 en août dernier).

Résultat, c’est Viola Amherd qui arrive en tête avec une note de 4,22 (4,23 en août dernier), suivie par Karin Keller-Sutter qui elle aussi obtient un résultat stable avec une moyenne de 4,09 (-0,03 point). Guy Parmelin voit lui aussi sa cote se réduire. Il obtient une moyenne de 3,84 contre 4,14 il y a six mois. Même les sympathisants de l’UDC ne lui octroient plus qu’une timide note de 4,10 désormais. A l’inverse, Ignazio Cassis, retrouve un peu de couleurs. Il passe de 3,5 à 3,69, ce qui lui permet de quitter la dernière position.

Les nouveaux ont leurs preuves à faire

Celle-ci est désormais occupée par… Elisabeth Baume-Schneider (3,64, contre 4,00 pour Simonetta Sommaruga lors du dernier sondage). Il est toutefois à noter qu’il est difficile de «noter» le travail des conseillers fédéraux qui viennent d’être élus et qui ont tous leurs preuves à faire. Mais la Jurassienne part avec un capital de départ plus bas que celui de son collègue bernois Albert Rösti (3,89 contre 3,75 pour Ueli Maurer avant son départ).

Globalement, on constate que la population semble un peu moins satisfaite du Conseil fédéral, mais aussi du Parlement. Il y a six mois, 65% des sondés disaient être satisfaits ou plutôt satisfaits du travail du Conseil fédéral. Désormais, ils ne sont plus que 55%. Pour le Parlement, le taux passe de 56% à 50%.